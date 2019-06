Asfaltwegen worden aangepakt VDT

19 juni 2019

19u42 3 Kortenaken De gemeente Kortenaken stelde onlangs een aannemer aan die binnenkort van start gaat met het uitvoeren van onderhoudswerken aan de asfaltwegen. Hiervoor werd een prioriteitenlijst opgesteld door de technische dienst.

De afgelopen weken werden er door de aangestelde aannemer op verschillende locaties al gekleurde markeringen aangebracht om proefboringen uit te voeren. “Door de proefboringen kunnen we beter bepalen welk type van onderhoud nodig is voor welke asfaltweg. Zo pakken we binnenkort de Nieuwstraat (Hoeleden), Sint-Annaveld en Scherpendries (Waanrode) en de Gelemanstraat, Struikstraat en Molenbergstraat (Kortenaken) aan,” aldus schepen van Openbare Werken Kristof Mollu (CD&V).

“De werken in iedere straat duren ongeveer twee à drie dagen en de omwonenden worden enkele dagen voor de start van de werken op de hoogte gebracht door de aannemer. Naast dit onderhoudscontract zijn we ook in overleg met de aannemer die vorig jaar na de zomer de Overstraat (Waanrode) heeft aangelegd omdat deze weg al kort na de aanleg gebreken vertoonde.”