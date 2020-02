Apotheek neemt automaat in gebruik: “We zien dit echt als een extra service buiten de openingsuren” Vanessa Dekeyzer

20 februari 2020

18u08 0 Kortenaken Ook de apotheek in Hoeleden heeft er een automaat bij. Hier kan je voortaan 24 uur op 24 uur terecht voor onder meer babyvoeding, wondverzorging, lenzenvloeistof of een zwangerschapstest. “Erkende geneesmiddelen mogen we er niet in plaatsen, maar er bestaan wel neussprays, hoestsiropen en antidiarreepilletjes op natuurlijke basis”, zegt Stien Lemmens van de apotheek.

“We zien de automaat echt als een extra service buiten de openingsuren”, gaat Stien verder. “Iedereen heeft het druk en op deze manier ben je niet meer gebonden aan de openingsuren. Je komt die pot babyvoeding toch gewoon halen wanneer het voor jou het beste uitkomt. Mensen moeten ook niet meer zoeken naar een apotheek van wacht en het is goedkoper dan de wachtdienst. En nog een extra troef is dat het sneller geleverd is dan het internet.”

70 producten

Wat zit er nu precies in zo’n automaat? “Geen geneesmiddelen, laat dat duidelijk zijn. We zijn apotheker en het is onze taak om de mensen zo goed mogelijk te adviseren, waardoor die producten onmogelijk door een automaat kunnen afgeleverd worden. In de automaat gaan enkel dringende zaken die geen advies nodig hebben zoals babyvoeding, fopspenen, condooms, zwangerschapstesten en seizoensproducten zoals zonnecrèmes, antimuggenproducten, natuurlijke hoestsiropen en natuurlijke neussprays. In totaal bieden we zo een zeventigtal producten aan.”

De automaat is ook handig in gebruik. “Het toestel werkt met een touchscreen”, legt Stien uit. “Je kan de naam van het product of de code ingeven of een product opzoeken. De betaling gebeurt steeds met betaalkaart, dus niet met cash geld.”