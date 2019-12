Annita Vandebroeck (CD&V) geeft de fakkel door na 20 jaar actieve politiek Vanessa Dekeyzer

03 december 2019

09u15 0 Kortenaken Na exact 20 jaar in de Kortenaakse politiek kondigde de voorzitter van het bijzonder comité en schepen van Welzijn Annita Vandebroeck op de gemeenteraad van november aan dat ze op 1 januari 2020 ontslag neemt uit de gemeenteraad. Hierop hebben de fractieleiders van CD&V, N-VA en SP.a haar met lovende woorden bedankt.

“Na 20 jaar het beste van mezelf gegeven te hebben voor Kortenaken, wil ik vanaf nu meer tijd doorbrengen met mijn familie. Ik voel dat ik een dagje ouder word en ik het moeilijk heb om met alle dossiers die zowel in de gemeente als het OCMW leven volledig op te hoogte te zijn. Ik ben helaas geen 20 meer”, zegt Annita.

“Het is misschien wel de uitdaging van de tijd waarin we leven”, gaat ze verder. “We leven in een maatschappij die druk en snel is en we af en toe eens op de pauzeknop zouden willen duwen. Ik heb voor mezelf beslist dat ik wil kiezen voor de dingen die nog belangrijker zijn in mijn leven en dat is mijn familie. Mijn man gaat binnenkort op pensioen, ik heb drie kinderen en ondertussen ook vier kleinkinderen en we willen samen van de kleine dingen in het leven genieten. Niet dat ik Kortenaken onbelangrijk vind. De gemeente en het reilen en zeilen zullen mij altijd nauw aan het hart liggen en ik zal dit achter de schermen dan ook steeds blijven volgen.”

Het ontslag van Annita heeft zo zijn gevolgen voor de invulling van de mandaten, maar hierover werden bij het begin van de legislatuur al afspraken gemaakt gezien Annita sowieso halfweg de legislatuur zou stoppen. Michel Vander Velpen zal Annita na de raadszitting van december vervangen als schepen en voorzitter van het bijzonder comité en hij wordt op zijn beurt als voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad vervangen door Kim Vandepoel. Hierdoor komt Anneleen Schoeters in de gemeenteraad en gaat Katrien Devos naar het bijzonder comité. De eedaflegging van de nieuwe raadsleden staat gepland op de gemeenteraadszitting van januari.