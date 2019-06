Afterworkparty van DU!K is opnieuw schot in de roos vdt

15 juni 2019

13u31 2

Donderdag UiT in Kortenaken (oftewel DU!K) is al jaren een vast begrip in de gemeente. Elke tweede donderdag van de maand staat garant voor ontspanning en plezier. Voor de editie van juni werden de dansschoenen aangetrokken voor een afterworkparty met coverband Trio Bluf. De maar liefst 300 aanwezigen genoten van een pastabuffet en dansten daarna de nacht in.