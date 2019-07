Afspraak maken bij de dienst burgerzaken kan vanaf nu vdt

09 juli 2019

13u13 3 Kortenaken Vanaf nu is het mogelijk om voor een aantal diensten een afspraak te maken bij de dienst burgerzaken. Dit kan nu ook online via www.kortenaken.be/afspraak.

“Om de dienstverlening te optimaliseren, kan je vanaf nu een afspraak maken met de dienst burgerzaken”, zegt burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “Op die manier kunnen onze diensten de nodige voorbereidingen treffen en voldoende tijd uittrekken voor de behandeling van een dossier. Door een individuele bespreking kunnen we ook beter de privacy van de burger garanderen.”

Voor volgende dossiers kan best aan afspraak gemaakt worden: aanvraag tot referentieadres, vreemdelingendossiers, huwelijksdossiers, euthanasiedossiers, historische opzoekingen, nationaliteitsdossiers, naamswijzigingen, adoptie, pensioenaanvraag, laatste wilsbeschikking en erkenning. Een afspraak maken kan via burgerzaken@kortenaken.be, op het nummer 011/58.62.61 of via de afsprakenmodule op de website www.kortenaken.be/afspraak/. Het loket blijft ook steeds bereikbaar tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur, maandagavond van 18 tot 20 uur en woensdag van 13 tot 16.30 uur.