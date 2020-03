Afhaalbib gaat maandag van start Vanessa Dekeyzer

26 maart 2020

11u45 0 Kortenaken Kortenaken start vanaf maandag met een afhaalbib. De leeszaal blijft gesloten, maar vooraf besteld materiaal zoals boeken, dvd’s en cd’s kunnen op een afgesproken moment op maandag, woensdag en vrijdag afgehaald worden.

“De gemeente kreeg de vraag om de bib toch open te houden omdat er veel kinderen en volwassenen momenteel thuis zijn”, zegt schepen Griet Vandewijngaerden (sp.a). “Het volledig openen van de bibliotheek is omwille van gezondheidsredenen niet mogelijk, maar een afhaalbib kan wel. Het geserveerde materiaal kan perfect aan de deur van de bibliotheek of bij slecht weer in de inkomhal gezet worden. Nadien kan men de boeken en het andere materiaal inleveren via de inleverbox en wordt alles ontsmet.”

Dit aanbod geldt enkel voor inwoners van Kortenaken en boeken moeten vooraf gereserveerd worden via mail naar bibliotheek@kortenaken.be of telefonisch via het nummer 011/59.75.18 op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Het aanbod is online raadpleegbaar via kortenaken.bibliotheek.be. De termijn voor nieuwe uitleen en reeds uitgeleende materialen wordt verlengd tot half mei, met een beperking van vijf boeken per kaart.