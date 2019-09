Aanrijding zorgt voor verkeershinder Kristien Bollen

02 september 2019

18u00 1

In de Krawatenstraat in Kortenaken kwam het deze ochtend rond 9 uur tot een lichte aanrijding tussen een wagen en een vrachtwagen bij het kruisen van de tijdelijke verkeerslichten. Beide bestuurders begonnen een discussie en de vrachtwagenchauffeur weigerde in eerste instantie zijn voertuig te verplaatsen. Hierdoor raakte de Krawatenstraat even volledig versperd waardoor en geen verkeer mogelijk was. De politie kwam tussenbeide.