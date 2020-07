Aanleveren van asbestcement kan alleen op drie extra openingsdagen DDH

07 juli 2020

12u29 0

Het aanleveren van asbestcement mag weer vanaf 14 juli maar in Kortenaken gaan ze dat in het begin buiten de normale openingsuren organiseren en enkel op specifieke dagen.

Het aanleveren van asbestcement was door de coronamaatregelen 17 weken lang niet toegelaten maar vanaf 14 juli mag het opnieuw. In Kortenaken gebeurt de inzameling in juli en begin augustus op enkele specifieke dagen. “Om voldoende capaciteit te kunnen voorzien op het recyclagepark en om het aangeleverde asbest op een veilige manier te kunnen aanvaarden, voorzien we 3 extra openingsdagen enkel en alleen voor het aanleveren van asbestcement”, aldus schepen van Milieu Griet Vandewijngaerden. Asbestcement aanleveren kan op dinsdag 14 juli, 28 juli en 4 augustus, telkens tussen 12 en 19.30 uur.

Inwoners kunnen nu al tijdens de normale openingsuren 1m³ zakken en grotere plaatzakken afhalen. Het aanleveren van asbest kan enkel en alleen door het ter plaatse te deponeren in zakken want de container blijft voorlopig gesloten.

Tijdens de gewone openingsuren kunnen inwoners op het recyclagepark terecht voor alle andere afvalfracties, maar er zal geen bediening meer zijn door de parkwachters aan de toegangszuil. “We vragen de bezoekers de voorziene handgel te gebruiken, een mondmasker te dragen en voldoende afstand te bewaren”, besluit de schepen.