Aanleg fietspad Doddelbergstraat Vanessa Dekeyzer

25 oktober 2019

11u58 0 Kortenaken Het gemeentebestuur van Kortenaken gaat een nieuw fietspad aanleggen langs de Doddelbergstraat in Kersbeek, vanaf woning met huisnummer 32 tot aan de grens met Glabbeek.

Een studiebureau maakte hiervoor een bestek, plannen en een raming op. De gemeenteraad keurde deze werken goed in de laatste zitting. “Zeven jaar geleden werd in de Doddelbergstraat aan één zijde al een aanliggend fietspad aangelegd en nu wordt ook de andere zijde uitgerust met een fietspad”, zegt schepen van Openbare Werken, Kristof Mollu (CD&V). “Er wordt een betonnen fietspad over een afstand van 675 meter voorzien en de opbouw is hetzelfde als het fietspad aan de andere zijde. Ter hoogte van de zijstraten wordt het fietspad rood geaccentueerd.”