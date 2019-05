21 jaar geëist, maar hof en jury oordelen anders: Paul Bloemen krijgt 15 jaar cel voor doodslag op zijn partner Anja Vanheer Vraag tot onmiddellijke aanhouding wordt afgewezen Kim Aerts

24 mei 2019

18u21 2 Kortenaken Paul Bloemen is veroordeeld tot 15 jaar cel voor doodslag op zijn partner Anja Vanheer uit Kortenaken bijna twee jaar geleden. Het Openbaar Ministerie vorderde de onmiddellijke aanhouding, maar daar ging het hof niet op in.

Substituut-procureur-generaal Ben Pieters eiste vrijdag 21 jaar cel voor Paul Bloemen maar het hof en de jury oordeelden anders. Ze hielden onder andere rekening met het gunstig strafrechtelijk verleden van Bloemen en zijn moeilijke jeugd.

“Het college hield ook rekening met de moeilijke relatie tussen twee kwetsbare mensen. De kinderjaren van Bloemen hebben een duidelijk negatieve invloed gehad op zijn verdere ontwikkeling, gekoppeld aan zijn beperkte vaardigheden bij het leggen van sociale contacten. Schuldinzicht en een intensieve therapeutische begeleiding moeten hem helpen bij een terugkeer naar de maatschappij”, lichtte voorzitter Peter Hartoch het arrest toe.

Vervroegd vrij

“De jury heeft ook blijk gegeven van een bijzonder grote menselijkheid en heeft rekening gehouden met alle mogelijke aspecten van deze zaak. Dat doet niets af aan de ernst en gruwel van wat u heeft aangericht. Het is een onherstelbare gruwel. Men heeft u een kans en signaal willen geven door deze straf op te leggen. Maar 15 jaar is niet niks. U kan vervroegd in vrijheid worden gesteld indien u voldoet aan alle voorwaarden en als u aan de strafuitvoeringsrechtbank toont dat u daar klaar voor bent”, richtte de voorzitter zich een laatste maal tot Bloemen. Hij bracht in augustus 2017 zijn vriendin thuis op een gewelddadige wijze om het leven. Anja, kapster van beroep, liet het leven na wurging en verstikking. Bloemen kon nooit opheldering brengen over zijn daden omdat hij naar eigen zeggen dagenlang een black-out had. Die stelling werd tijdens het proces echter van tafel geveegd door een deskundige psycholoog.

Doodslag bewezen

Gerda Vanheer, zus van het slachtoffer, legt zich neer bij de strafmaat. “Voor mij is het belangrijkste dat de doodslag bewezen is. Anders zou ik er niet mee kunnen leven. De uiteenzetting van de wetsdokter op het proces is voor mij een bevestiging geweest, want je slingert nog heel de tijd tussen wat is er nu echt gebeurd en wat niet. Uit zijn mond hebben we het niet gehoord. Nu wacht mij nog de taak om mijn 84-jarige moeder op de hoogte brengen. Daarna gaan we proberen tot rust te komen.”

Met een straf van 15 jaar kan Bloemen zijn voorwaardelijke invrijheidstelling aanvragen na een derde van zijn straf, rekening houdend met zijn 21 maanden voorlopige hechtenis. Dat is ten vroegste eind 2022. Bloemen is dan 57 jaar oud. Hij zat 14 maanden in voorhechtenis in de gevangenis en werd daarna onder elektronisch toezicht geplaatst bij zijn broer in Beveren. De vraag van de procureur tot onmiddellijke aanhouding van Bloemen werd gisteren afgewezen.