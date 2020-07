1,6 miljoen euro subsidies voor nieuw fietspad DDH

06 juli 2020

17u06 0 Kortenaken In Kortenaken komen er in 2022 twee kilometer nieuwe vrijliggende fietspaden op de Neerlintersesteenweg, tussen de kern van Hoeleden en buurgemeente Linter. Het Vlaams Gewest en de provincie Vlaams-Brabant financieren 90% van de nodige 1,6 miljoen euro via subsidies.

De uitvoering van de werken is voorzien in de tweede helft van 2022 en valt samen met de rioleringswerken van Aquafin, tussen de Lindestraat en de Braamstraat. De concrete ontwerpplannen van de fietspaden en de rioleringswerken zullen nog besproken worden met de bewoners. “We maken van de geplande rioleringswerkzaamheden, waarbij de rijbaan tussen de Lindestraat en de Braamstraat over de volledige breedte wordt vernieuwd, gebruik om ook het snelheidsprobleem op de volledige Neerlintersesteenweg aan te pakken”, vertelt schepen Kristof Molu (CD&V).

Grasstrook in midden

De huidige rijbaan zal, vanaf de grens met Neerlinter tot aan de kern van Hoeleden, worden versmald en de nieuwe fietspaden worden gegoten in asfalt en krijgen een grasstrook in het midden waardoor ze gescheiden worden van de rijbaan. “Hierdoor zal de rijbaan smaller zijn en optisch ook smaller lijken, wat moet leiden tot lagere snelheden. Bovendien brengen we een aantal permanente wegversmallingen aan, op logische locaties. Dit zal ook gepaard gaan met enkele permanente wegversmallingen die op logische locaties worden voorzien zodat de huidige opstelling met de paaltjes kan verdwijnen”, besluit schepen Mollu.