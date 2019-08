“Verleden jaar moesten we onze overschotten nog naar een biogascentrale voeren. Wij hopen dat dit volgend seizoen niet nodig zal zijn.” Vanessa Dekeyzer

29 augustus 2019

11u56 0 Kortenaken Ook bij Luc Borgugnons is de pluk van start gegaan. Met 34 zijn ze, Poolse jongens en meisjes, die op 20 dagen tijd de perenoogst binnenhalen. “De opbrengsten zullen dit jaar iets minder zijn dan vorig jaar, en dit geldt zowel voor appel als voor peer”, zegt Luc, die voorzitter van de Vakgroep Fruit is.

“De peren hebben geleden onder de lentenachtvorst en er zijn veel appelen beschadigd door zonnebrand. Ook de droogte heeft ons weer parten gespeeld. Hierdoor vallen de peren over het algemeen iets kleiner uit dan in een normaal seizoen. Gelukkig is de oogst over heel Europa wat kleiner. Zo heeft Italië veel minder peren en zijn in Polen veel minder appelen. Italië en Polen zijn zeer grote spelers in de respectievelijke peren-en appelmarkt. Doordat de Europese fruitoogst in het algemeen kleiner is, is er hoop op betere prijzen. Verleden jaar moesten we onze overschotten nog naar een biogascentrale voeren. Wij hopen dat dit volgend seizoen niet nodig zal zijn.”

Luc maakt meteen ook een kanttekening. “In het Hageland hebben de hagelbuien van eind juni en eind juli op vele plaatsen enorme schade toegebracht. Fruittelers die hierdoor getroffen zijn, zullen niet kunnen meegenieten van de betere prijsvorming, moest die er komen natuurlijk.”

De plukkers kunnen momenteel gelukkig genieten van mooi zomerweer. “Al was het de voorbije dagen toch puffen en zweten”, zegt Luc. “We hebben wat meer pauzes ingelast en meer water voorzien. Stoppen met plukken kunnen we niet, want 5 september is de deadline.” Deze periode is volgens Luc voor de fruittelers de mooiste die er is. “Een heel jaar lang hebben ze hun bomen met de grootste zorg omringd om zo topfruit te produceren. Nu is het tijd om de vruchten te plukken van een jaar zwoegen en zweten, en dat mag je letterlijk nemen”, besluit Luc.