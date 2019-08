‘Nieuwe haan’ wordt zaterdag ingezegend vdt

19 augustus 2019



Op de kerktoren van Waanrode is het grote kruis terug geplaatst maar de haan ontbreekt nog. Deze wordt voorzien van een nieuw ‘kostuum’. Wie de nieuwe haan van dichtbij wil zien, wordt zaterdag verwacht om 17.30 uur in de misviering op het feest van St.Bartholomeus, de patroonheilige van Waanrode. Tijdens deze misviering zal de torenhaan opnieuw worden ingezegend. Na de viering is er mogelijkheid om een individuele of gezinsfoto te maken samen met de haan. Deze zal dan in de loop van de kermisweek of kort nadien zijn plaats weer vinden op de kerktoren en de weerrichting weer aanduiden.