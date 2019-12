“Kortenaaks meerjarenplan is een financiële strop voor de inwoners” Vanessa Dekeyzer

27 december 2019

14u01 0 Kortenaken Oppositiepartij Open Vld Kortenaken is niet blij met het voorgelegde meerjarenplan van de huidige meerderheid. “Dit wordt de financiële strop voor de inwoners van de gemeente Kortenaken.”

“We stellen eerst en vooral vast dat de meerderheid vanaf 2020 de woningen in de gemeente zal laten herschatten”, zegt raadslid Paul Francen. “Dat zal leiden tot een verhoging van de te betalen grondlasten elk jaar. Met andere woorden is dit een belastingsverhoging die permanent blijft. Daarnaast gaat meb het gemeentelijk containerpark verkopen aan Ecowerf, wat ook zal leiden tot een drastische verhoging van de kosten voor de gebruikers van het recyclagepark. Plus gaan men nog eens over tot de verkoop van het gemeentelijke patrimonium om zodoende extra ontvangsten te verwerven. Neem daar nog eens bij dat gemeentelijke schuld met waarschijnlijk zes miljoen euro zal stijgen, dan weet iedereen dat dit op termijn een ramp wordt voor onze gemeente.”

“De schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen”, voegt raadslid Patrick Vandijck er aan toe. “En elke euro kan men maar eenmaal uitgeven of ontvangen. Maar als men het kadastraal inkomen van de woningen verhoogt en via verkoop van het containerpark de toegangsprijs drastisch laat verhogen, dan treft dit bestuur de belastingbetaler meermaals. Waar zijn de verkiezingsbeloftes om geen belastingen te verhogen? Dit is niet bezig zijn met de belangen van de inwoners."