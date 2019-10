“Ik wil dat onze gemeente er proper bij ligt” Eerste kinderburgemeester Lobke Schepers heeft duidelijke visie Vanessa Dekeyzer

11 oktober 2019

09u39 0 Kortenaken In de raadzaal van het gemeentehuis werd donderdag de eerste Kortenaakse kindergemeenteraad geïnstalleerd. Twaalf kinderraadsleden zullen zich inzetten voor alle kinderen die in Kortenaken wonen of naar school gaan.

Tijdens de installatievergadering legden ze de eed af en werden ze officieel benoemd. Ook de kinderburgemeester en de schepenen werden gekozen. “Ik wil namens het gemeentebestuur alle kinderen proficiat wensen met hun verkiezing als kinderraadslid”, zei burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “Met de oprichting van de kindergemeenteraad willen we kinderen betrekken bij het gemeentelijk beleid. Op deze manier kunnen zij problemen, wensen en ideeën die zij hebben, kenbaar maken. Zo streven we naar een kindvriendelijk beleid.”

De kindergemeenteraad is samengesteld uit twee kinderen per klas uit het vijfde en zesde leerjaren van de drie basisscholen in Hoeleden, Kortenaken en Waanrode. Uit de twaalf kinderraadsleden werden de kinderburgemeester en die kinderschepenen gekozen. Lobke Schepers mag zich de eerste kinderburgemeester van Kortenaken noemen. Toon Theys is schepen van Vrije Tijd, Syra D’haeseleer is schepen van Omgeving en Lenthel Pieck is bevoegd voor Onderwijs.

“Ik wil dat onze gemeente er proper bij ligt”, aldus Lobke. “Daarom wil ik een opruimteam oprichten met allemaal vrijwilligers. Een speeltuin aan sporthal De Vruen zou ik ook heel leuk vinden. Ik wil van Kortenaken de beste gemeente van België maken!”