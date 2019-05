“Hou u A.U.B. aan de omleiding!” Werken Dorpsstraat brengen sluipverkeer teweeg. vdt

27 mei 2019

17u19 0 Kortenaken Als gevolg van werken is de Dorpsstraat op de Ransberg afgesloten. En dat zorgt voor enorm veel sluik- en sluipverkeer in de Kapelstraat, Leidriesstraat en Oudestraat, ondanks de borden ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

“Hier passeren vijf fietsroutes en een wandelroute”, klinkt het bij een bewoner van een van de betrokken sluipstraten. “Het remspoor, sinds eergisteren aanwezig, toont dat hier iemand keihard in de remmen is moeten gaan. Gaan we echt wachten tot er een fietser of kind van de baan geveegd is?”, klinkt het boos op sociale media.

“Voor de werken moet de Dorpsstraat volledig opgebroken worden en dus is er ook een omleiding nodig”, reageert schepen Kristof Mollu (CD&V). “Deze is in overleg met de politie gekozen en de aannemer heeft onmiddellijk op onze vraag nog enkele verkeersborden bijgeplaatst maar bestuurders blijven helaas al de verbodsborden negeren. Verder hebben we ook vastgesteld dat sommige borden aan de kant worden geschoven. De politie is afgelopen week een oogje in het zeil komen houden en zal dit de komende twee weken ook nog doen, maar permanent aanwezig zijn lukt uiteraard niet. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de bestuurders zelf en we verwachten dat men de omleiding volgt indien men niet in de Dorpsstraat moet zijn en men een aangepast rijgedrag vertoont. Op deze manier blijft het ongemak voor de buurtbewoners beperkt.”