“Extra middelen zijn absoluut welkom” Vanessa Dekeyzer

03 oktober 2019

11u41 2

Het Kortenaaks bestuur is blij dat voor de landelijke gemeenten extra middelen worden voorzien om in hun werking te ondersteunen. Dat heeft het Vlaams regeerakkoord voorzien.

“De volgende jaren staan we voor enorme uitdagingen, onder meer de verdere uitvoering van de gescheiden riolering en wegenverfraaiing, die handenvol geld kosten”, zegt burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “Kortenaken krijgt gespreid over vijf jaar 1.332.594 euro uit het fonds ‘open ruimte’ en 458.005 euro om de last van de gemeentelijke pensioenen te financieren. We zijn de onderhandelaars bij het tot stand komen van deze fondsen bijzonder dankbaar en Kortenaken en de andere plattelandsgemeenten zullen de gelden goed kunnen gebruiken en op een correcte manier besteden.”