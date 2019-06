“Dit is de zoveelste tegenslag op rij”, zeggen de fruittelers na de onverwachte hagelbui van vorige week. Vanessa Dekeyzer

15 juni 2019

17u07 3 Kortenaken Heel wat fruittelers in de regio meten de schade op na de doortocht van de hagelbuien van afgelopen week. “De appelen zijn bijna allemaal kapot”, zegt fruitteler Kris Janssens uit Hoeleden. “Voor de peren is het nog even afwachten maar daar is nog hoop op een opbrengst.”

“Het is nog erger dan ik verwacht had”, zegt Kris ontgoocheld. “Er was nochtans geen onweer aangekondigd en de kanonnen konden dan ook hun werk niet doen. We zijn werkelijk verrast door de plotse hagelbuien, die zich heel plaatselijk hebben gemanifesteerd. Zo is een kleine plantage aan de ene kant van de straat gespaard, terwijl de grote plantage aan de andere kant van de straat naar de vaantjes is. Ook de appelen in mijn boomgaard in Kortenaken zijn volledig verhakkeld. Als ik de schade nu opmeet, zit ik met een verlies van 80 procent wat betreft de appelen. Ik zal dan ook de overweging moeten maken of ik deze laat plukken. Het grootste deel zal enkel nog kunnen dienen om er sap van te maken en die prijzen liggen natuurlijk niet hoog. Sinds de Pukkelpopstorm hebben we van alles al moeten meemaken, zoals de Ruslandboycot en twee jaar geleden de vorst. Dit jaar hadden we de vorst doorstaan en de appelen stonden bijzonder mooi dik. En nu gebeurt dit!”

Hoeveel de totale schade voor het Hageland bedraagt, is nog duidelijk. “Bij hagel is dat steeds moeilijk in te schatten”, zegt Luc Borgugnons, voorzitter nationale sectorgroep fruit, zelf fruitteler in Kortenaken. “Het ging om smalle strook hagel va ongeveer één kilometer breed, die vanaf Tienen, richting Linter, Kortenaken, Geetbets, en zo verder via Halen naar Limburg trok. Dit is net een streek waar veel fruitbomen staan. Op sommige plaatsen valt het nog mee, anderen zijn zeer zwaar getroffen. Tegenwoordig liggen de kwaliteitseisen zo hoog bij appel en peer dat het ook moeilijk is in te schatten hoeveel gedeelte van het fruit nog verkoopbaar is. Dit is weer een zware tegenslag voor de getroffen bedrijven.”

Ook collega-fruitteler Koen Vandervelpen van de Ransberg heeft veel schade in zijn fruitbomen. “De tien hectare appelen die we hebben zijn allemaal naar de vaantjes”, zegt hij met een diepe zucht. “Zo erg hebben we het nog nooit meegemaakt. De combinatie van de wind met de dikke hagelbollen heeft ervoor gezorgd dat de appelen zowel langs de voorkant als langs de achterkant geraakt zijn. En ook de peren zijn geraakt, maar lichter. Het zal te zien zijn welke kwaliteit ze nog zullen hebben. Hopelijk halen we hier toch nog iets uit, maar voor de vroeger perensoorten is er ook geen hoop meer.”

De tegenslagen in de fruitsector volgen mekaar in sneltempo op. “Je zou er moedeloos van worden, maar stoppen is ook geen optie, want de leningen moeten betaald worden”, zegt Koen Vandervelpen. “Vijf jaar na de Ruslandboycot ligt de perenmarkt volledig op zijn gat”, zegt Luc Borgugnons. “Dit jaar werden miljoenen kilo’s vernietigd. Vele bedrijven trokken aan de alarmbel en de overheid en de financiële instellingen moesten tussenkomen om veel bedrijven te redden van het faillissement. Andere bedrijven wisselden van eigenaar en twintig procent zou gestopt zijn. Sommigen verkopen hun gronden aan investeerders om nog verder te kunnen doen. Het gaat van kwaad naar erger. Jaar na jaar hopen we dat het nog goed komt. Maar komt het nog wel goed? Dat is de grote angst die je vandaag in veel fruittelers hun ogen ziet.”

Gedupeerde land-en tuinbouwers kunnen hun schade via het formulier Aangifte Schade Landbouw afdrukken en invullen. Dit document mag erna binnengebracht worden bij de milieudienst.