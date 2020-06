‘Coronasubsidie’ voor overdekte fietsenstalling aan gemeentehuis Vanessa Dekeyzer

04 juni 2020

09u13 0 Kortenaken Het departement Mobiliteit en Openbare Werken lanceerde een oproep voor subsidies in kader van de ‘exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen’. De gemeente Kortenaken diende met succes een aanvraag in.

“Het promoten van duurzame mobiliteit bij inwoners en personeel maakte al deel uit van de meerjarenplanning”, zegt schepen van Mobiliteit Kristof Mollu (CD&V). “Door de coronacrisis wordt er bovendien veel meer gewandeld en gefietst. De Vlaamse Overheid wil het wandelen en fietsen nog meer promoten door subsidies uit te reiken voor duurzame mobiliteit. Hier hebben we dan ook snel op gereageerd.”

Kortenaken zal dankzij deze subsidie van ongeveer 5.000 euro een overdekte fietsenstalling kunnen plaatsen aan het gemeentehuis. “In het voorjaar hebben we al het voetpad aan het gemeentehuis volledig vernieuwd en een nieuwe overdekte halte van het openbaar vervoer geplaatst. Nu willen we hier ook een ruime overdekte fietsenstalling aan toevoegen. Op die manier willen we bezoekers en personeel er toe aanzetten om meer gebruik te maken van de fiets wanneer ze naar het gemeentehuis of wijkkantoor van de politie komen,” besluit schepen Mollu.