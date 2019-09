Zware tol na ongeval in Kortemark: 18-jarig meisje overleden, 38-jarige man vecht voor zijn leven Mathias Mariën

28 september 2019

09u35 0 Kortemark Langs de Koekelarestraat in Kortemark is vrijdagavond een 18-jarige vrouw om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De jonge vrouw werd aangereden door een zware pick-up en overleed ter plaatse. De 38-jarige bestuurder van het tweede voertuig raakte levensgevaarlijk gewond. Het parket onderzoekt de verdere omstandigheden.

De zware crash gebeurde omstreeks 22.30 uur op de Koekelarestraat in Edewalle, ter hoogte van het kruispunt met de Pastoor D. Vanhautestraat en de Edewallestraat. Wat er precies gebeurde, is voorlopig onduidelijk. Een verkeersdeskundige van het parket zal daarover meer uitsluitsel moeten over geven. Vast staat dat de tol zwaar is. De 18-jarige vrouw die met de Fiat Panda reed werd in haar wagen weggeslingerd en kwam pas tot stilstand tegen de gevel van een woning. De tweede wagen, een pick-up, kwam pas vijftig meter verder tot stilstand. De ravage was enorm. De brokstukken lagen over meer dan 100 meter verspreid in de Koekelarestraat.

Hulpdiensten

De hulpdiensten snelden na het ongeval massaal ter plaatse en hielpen de twee bestuurders uit hun voertuig. Voor het 18-jarig meisje kon echter geen hulp meer baten. Ze overleed ter plaatse. De 38-jarige chauffeur van de Mercedes werd overgebracht naar het ziekenhuis en vecht daar voor zijn leven. Bij het parket kunnen ze voorlopig weinig uitspraken doen. “Het is wachten op de bevindingen van de deskundige”, klinkt het daar.