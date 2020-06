Zomeraanbod voor kinderen in Kortemark: van opvang tot kampen Timmy Van Assche

11 juni 2020

16u49 0 Kortemark Waar kunnen mijn kinderen terecht tijdens de zomervakantie? Het is een vraag die veel werkende ouders zich momenteel stellen en waarop de gemeente een uitgebreid antwoord klaar heeft. Dat steunt op drie pijlers: buitenschoolse kinderopvang, de gemeentelijke speelpleinwerking en een uitgebreid aanbod aan zomerkampen vanuit het verenigingsleven.

Kinderen, geboren in 2016 of 2017, kunnen van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 28 augustus elke werkdag terecht in één van de twee afdelingen van de buitenschoolse kinderopvang in Kortemark en Zarren. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar wordt er voor diezelfde periode in speelpleinwerking voorzien. “Dat zal op verschillende locaties gebeuren, zodat er meerdere unieke bubbels gemaakt kunnen worden. De kleuters worden sowieso opgevangen in de gemeenteschool in Kortemark, waar er voor hen ook in voor- en na-opvang wordt voorzien”, formuleert de gemeente. De vooropvang is er al vanaf 6.30 uur, de na-opvang loopt tot 18.30 uur. “Uitstapjes en speciale activiteiten zal de gemeentelijke speelpleinwerking in deze uitzonderlijke omstandigheden helaas niet kunnen organiseren.”

Tot slot worden er in onze gemeente ook heel wat zomerkampen georganiseerd, bijvoorbeeld een voetbalkamp van NSVD Handzame, een judokamp van Jokohazam, een tenniskamp, een ponykamp en kampen van Together Fit en van Panta Rhei. En uiteraard zijn er ook de traditionele zomerkampen van de jeugdbewegingen.

Uiteraard treft de gemeente zelf ook de nodige hygiënemaatregelen in functie van het coronavirus.