Woonzorgcentrum en assistentiewoningen De Bottelarij officieel geopend Timmy Van Assche

24 juni 2020

18u16 0 Kortemark Zorgkoepel Orpea heeft in het centrum van Kortemark haar 61ste residentie De Bottelarij officieel geopend. Op de site van de oude brouwerij Louwaege kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen in een gloednieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen.

De opening van De Botterlarij was eigenlijk voor midden maart voorzien... tot het coronavirus in alle hevigheid losbarstte. “De opstart en het opnemen van bewoners was niet mogelijk en werd dus uitgesteld”, geeft directeur Els Defauw mee. “Vandaag en de komende dagen kunnen de eerste bewoners eindelijk hun intrek nemen. We hadden dit het liefst van al met een receptie en opendeurdag gedaan, maar dat zullen we nu natuurlijk niet doen. De veiligheid van de bewoners en medewerkers staat voorop.” Het woonzorgcentrum telt 31 eenpersoonskamers, daarnaast zijn er nog eens 30 assistentiewoningen voor één of twee personen. Op dit moment telt de Bottelarij een tiental medewerkers, maar dat aantal kan stijgen naargelang ook de bezetting stijgt.

Leuk detail: binnen hangen er oude foto’s van Kortemark en de brouwerij-omgeving.

Een afspraak maken voor een bezoek kan via www.orpea.be of 051/470.400.