Woonzorgcentrum Blijvelde laat geen bezoek meer toe, gemeente neemt heft in handen in strijd tegen corona Timmy Van Assche

19 juli 2020

13u24 0 Kortemark De directie van Blijvelde besliste om tot en met 26 juli geen bezoek meer toe te laten in haar woonzorgcentrum. De gemeente steunt die beslissing. “We zien op lokaal niveau meer besmettingen en nemen daarom het heft in eigen handen”, zegt burgemeester Karolien Damman (CD&V).

De directie van woonzorgcentrum Blijvelde heeft, in overleg met het gemeentebestuur, beslist om een bijkomende maatregel te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus tegen in de gemeente. Vanaf vandaag (zondag 19 juli) tot en met zondag 26 juli wordt geen bezoek toegelaten. “Dit is een preventieve en tijdelijke maatregel in het belang van de gezondheid van onze bewoners”, laat de directie van Blijvelde weten. “Op donderdag 23 juli evalueren we deze maatregel.”

Burgemeester Damman steunt die maatregel volledig en wil op lokaal niveau de strijd verhogen tegen het opflakkerende virus. “Ik volg iedere dag de cijfers op Sciensano op en zag dat er vijf nieuwe besmettingen werden gemeld de afgelopen week. Met andere woorden: ook op lokaal niveau zien we een stijgend aantal besmettingen”, zegt de burgemeester. “Het straffe is dat we geen gegevens doorkrijgen van het federale contactcentrum. We worden niet of onvoldoende geïnformeerd. Dit is een zeer vervelende situatie: waar bevinden die besmettingen zich? Op welke plaats zijn ze besmet geraakt? Als burgemeester krijgen wie die info niet door. Doordat we zo weinig informatie doorkrijgen ben ik samen met de voorzitter van de Kortemarkse huisartsenkring zelf op zoek gegaan naar verdere informatie. Onze eigen huisartsen en de triage hebben vaak veel meer zicht waar de besmettingen zich situeren, zodat we met die informatie meer gerichte maatregelen kunnen nemen als lokaal bestuur. Vandaar dat wij zelf het heft in handen willen nemen en kijken hoe we in samenwerking met de huisartsenkring en triage aan lokale tracing kunnen doen. We hebben ook persoonlijk contact gehad met viroloog Marc Van Ranst die ons steunt in deze visie. Morgenochtend zitten we alvast opnieuw samen met de crisiscel om ons plan van aanpak verder te bespreken.”