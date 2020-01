Wie prutst met snelheidsmeters in de gemeente? “Laat de meters ongemoeid!” Timmy Van Assche

24 januari 2020

16u28 0 Kortemark De gemeentelijke mobiliteitsdienst van Kortemark ondervindt sinds enkele weken problemen met de snelheidsmeters die verspreid in de gemeente worden opgesteld. “Het lijkt erop dat iemand het op de toestellen heeft gemunt”, laat de gemeente weten.

Kortemark kocht onlangs twee extra toestellen aan om snelheidsmetingen te kunnen uitvoeren. De gemeente wil daarmee extra inzetten op verkeersveiligheid en de mobiliteitsdienst wil daarvoor over correcte gegevens kunnen beschikken. Zo werden er in januari al snelheidsmetingen gedaan in onder andere de Torhoutstraat, de Sneppestraat en de Amersveldestraat in Kortemark en in de Groenestraat in Handzame. De toestellen blijven er telkens een twee tot drie weken registreren om dan naar een andere locatie te verhuizen. “Het wijst te snelle chauffeurs niet alleen op hun zware voet, maar zorgt ook voor een schat aan erg nuttige informatie die wordt opgeslagen en nadien door de mobiliteitsdienst wordt uitgelezen”, zeggen burgemeester Karolien Damman (CD&V) en schepen Lynn Vermote (Open Vld).

Maar het ging in januari nooit zonder slag of stoot. “In de Groenestraat werd er aan de instelknop gedraaid, in de Amersveldestraat slaagde iemand er in om het toestel aan en uit te zetten - dit hield pas op toen er extra vergrendeling op geplaatst werd - en in de Torhoutstraat werd de meter zelfs omver geduwd, met definitieve breuk van het toestel tot gevolg. En dat terwijl de voet van het toestel verzwaard is met stenen en zoiets dus niet zomaar omwaait”, merken de beleidsvoerders op. “De voorbije dagen stond één van de meters in de Sneppestraat, maar werd het keer op keer omgedraaid. De mobiliteitsambtenaar ging telkens opnieuw ter plaatse om het toestel correct terug te plaatsen en digitaal in te stellen. Dit is namelijk nodig om over het juiste cijfermateriaal te kunnen beschikken en op basis daarvan conclusies te kunnen trekken en eventueel maatregelen te kunnen nemen. Die maatregelen kunnen velerlei zijn, van flitscontroles tot een aanpassing aan de weginfrastructuur, en zijn afhankelijk van de cijfers uit de metingen.”

De gemeente roept dan ook iedereen op om deze snelheidsmeters ongemoeid te laten, zodat er correcte data kunnen worden geregistreerd. De politie werd alvast op de hoogte gesteld en is extra waakzaam. “Wie iets verdacht ziet, mag dit ook altijd melden bij de gemeente”, is het besluit.