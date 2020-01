Werken - en eenrichtingsverkeer - in Torhoutstraat naderen hun einde Timmy Van Assche

17 januari 2020

14u37 0 Kortemark De werken in de Torhoutstraat naderen hun einde. Dat betekent dat de omleiding niet meer zal gelden vanaf dit weekend. Alleen maandag zal er, voor één enkele dag, toch nog een omleiding worden voorzien.

In de loop van de vrijdagmiddag werden de tijdelijke signalisatieborden weggehaald in de Torhoutstraat. Dat betekent dat je vanaf dan opnieuw in beide richtingen de straat kan inrijden. Dat is meteen goed nieuws om het weekend in te zetten. Maar vanaf maandagochtend 20 januari zal er evenwel opnieuw eenrichtingsverkeer gelden, zoals het de voorbije dagen het geval was. “De aannemer moet de riooldeksels in het wegdek nog openen om enkele proeven uit te voeren en te controleren of alles correct verloopt. Deze werken zullen normaal maar één dag in beslag nemen”, klink het. De afgelopen dagen vonden enkele ongeduldige chauffeurs het toch nodig om de omleiding en verbodsborden te volgen. “Aan al wie braafjes, en vooral verstandig de omleiding volgde: een schouderklopje en bedankt voor jullie geduld”, besluit de gemeente met een positieve noot.