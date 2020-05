Wekelijkse markt hervat pas vanaf volgende week donderdag, op nieuwe locatie Timmy Van Assche

15u16 0 Kortemark E r mogen sinds maandag 18 mei opnieuw markten worden georganiseerd, maar Kortemark besliste uit voorzorg om pas volgende week donderdag voor het eerst opnieuw de wekelijkse markt te organiseren. “We probeerden zo een stormloop op Hemelvaartsdag te vermijden”, zegt schepen voor Lokale Economie Christine Logghe (CD&V).

De markten mogen sinds enkele dagen weer opstarten, weliswaar onder strikte voorwaarden. De marktkramers en hun personeel moeten bijvoorbeeld verplicht een mondmasker dragen, een circulatieplan moet de bezoekersstroom in één gestroomlijnde richting sturen en het aantal aanwezigen moet nauwgezet bijgehouden worden, zodat op tijd kan ingegrepen worden.

De wekelijkse marktdag valt in Kortemark op donderdag en laat dat deze week nu net een feestdag zijn. “Op Hemelvaartsdag zijn heel veel mensen thuis en anders dan de voorbije jaren zullen ze er nu ook niet op uit trekken voor een verlengd weekendje, want dat mag nog altijd niet”, schetst Logghe. “Komt daar nog eens het mooie weer bij.”

Niet op Markt, maar op Proostdijeparking

Ideale omstandigheden voor een bezoekje aan de wekelijkse markt, maar meer dan waarschijnlijk zelfs té ideaal. Om een overrompeling met wachtrijen en het niet kunnen naleven van de social distancing, te vermijden, besliste het lokaal bestuur om de marktdag pas vanaf 28 mei te hernemen. “De markt zal vanaf dan, en zo lang de huidige maatregelen gelden, trouwens niet meer op de Markt van Kortemark plaatsvinden, maar op de Proostdijeparking. Die is zowel via de Nieuwstraat als via de Lichterveldestraat te bereiken. Hier is het gangpad tussen de kramen relatief smal. Dat maakt het in normale omstandigheden bijzonder gezellig, maar nu zou het in ons nadeel spelen. Op de Proostdijeparking hebben we meer ruimte om alles strikt volgens het boekje te kunnen uitrollen én kunnen onze diensten de signalisatie voor het circulatieplan in de beste omstandigheden voorbereiden.”