Weggegooide sigaret veroorzaakt brandje boven supermarkt Siebe De Voogt

15 juli 2019

08u52 0 Kortemark In de Torhoutstraat in Kortemark is zaterdagvoormiddag brand ontstaan boven de Carrefour Market. Een weggegooide sigaret lag aan de oorzaak.

Het waren bewoners van een appartement boven de supermarkt die rond 11 uur een brandmelder hoorden afgaan. De brandweer snelde meteen ter plaatse en stelde vast dat er in één van de ruimtes hevige rookontwikkeling was. De rook bleek afkomstig te zijn van een smeulende sigaret die in een vuilnisemmer was gegooid. De brandweerlieden hadden het brandje snel onder controle. De schade bleef op die manier beperkt.