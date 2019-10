Wat als... trein vrachtwagen ramt? Rampoefening bereidt bevoegde instanties voor Timmy Van Assche

23 oktober 2019

15u59 1 Kortemark In het gemeentehuis en de brandweerkazerne van Kortemark werd woensdag een uitgebreide rampoefening in scène gezet. Verschillende hulp- en communicatiediensten, maar ook afgevaardigden van NMBS en Infrabel, werden bij deze oefening betrokken. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé kwam hiervoor ook naar Kortemark afgezakt.

Groot drama op spoorlijn 73 tussen Deinze en De Panne, wanneer een passagierstrein in de vroege voormiddag ter hoogte van de Kronevoordestraat in Handzame een vrachtwagen in volle snelheid aanrijdt op de sporen. De vrachtwagen wordt door de klap weggeslingerd en belandt op de speelplaats van de nabijgelegen basisschool De Tweesprong. Op de trein zitten, naast heel wat volwassen passagiers, ook enkele tientallen schoolkinderen, onderweg voor een dagje plezier in Plopsaland De Panne.

Vreselijk ongeval

Er vallen gewonden op de trein, een schoolkind uit Handzame en de truckchauffeur laten het leven bij het vreselijke ongeval. Tot overmaat van ramp blijkt de weggeslingerde en zwaar gehavende tankwagen het gevaarlijke en uiterst ontvlambare goedje chlooraceton te bevatten en is er al snel een sissend geluid te horen. De dampen verspreiden zich door de stevige zuidwestenwind in geen tijd door de gemeente en daarbuiten. En zo lang de elektrische bekabeling van de spoorlijn niet is gedeactiveerd, is het voor de hulpdiensten levensgevaarlijk om op de trein te gaan evacueren.

Minutieus draaiboek

Volgens een minutieus voorbereid draaiboek werden dan ook tal van diensten en instanties ingeschakeld, gaande van brandweer en politie tot de Civiele Bescherming, NMBS en Infrabel. “Ook vanuit het eigen gemeentepersoneel werden medewerkers ingeschakeld, gaande van de noodplanningscoördinator en de verantwoordelijke Crisiscommunicatie tot de Communicatiedienst en enkele medewerkers van het Sociaal Huis. Die laatste moesten bijstand verlenen in de opvang van slachtoffers of geëvacueerde burgers”, laat burgemeester Karolien Damman (CD&V) weten. Waar aanvankelijk het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en burgemeester Damman de lijnen moest uitzetten, werd naarmate de noodsituatie ruimere proporties aannam en het ongeval consequenties kon hebben voor de bredere regio, herschaald naar een provinciaal rampenplan. Gouverneur Carl Decaluwé kwam daarbij persoonlijk ter plaatse in Kortemark om de leiding over te nemen.

Evaluatie

“Zoals het de bedoeling is bij dergelijke oefeningen, kwamen gaandeweg zaken in de aanpak aan de oppervlakte die in de toekomst kunnen worden bijgestuurd. Een uitgebreide groep van waarnemers vanuit Noodplanning West-Vlaanderen hield nauwgezet die opmerkingen bij en deelde ze na de oefening met de groep in een evaluatievergadering. Voor de gemeente Kortemark was het in elk geval een bijzonder leerrijke ervaring. Maar laat ons vooral duimen dat de opgedane kennis nog heel lang niet in de praktijk moet worden omgezet”, besluit Damman.