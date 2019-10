Vurig debat op gemeenteraad over nakende sluiting zwembad De Flipper: “Al 1.000 mensen tekenden petitie. Er is geen draagvlak voor deze beslissing” Timmy Van Assche

22 oktober 2019

18u59 0 Kortemark De aankondiging van het gemeentebestuur dat zwembad De Flipper eind juni 2021 sluit, werd ook in de gemeenteraad druk besproken. Schepen Stefaan Vercooren (Open Vld) en burgemeester Karolien Damman (CD&V) verdedigden de beslissing met hand en tand na vragen van de oppositie. Intussen werd een online petitie tegen de sluiting al meer dan duizend keer ondertekend.

Wouter Onraedt, voorzitter van oppositiepartij Content en ex-bestuurslid van zwemclub De Korf, stak vanuit de publieksbanken het vuur aan de lont. “De beleidsploeg CD&V-Open Vld kondigde aan meer inspraak te geven bij projecten en grote beslissingen. Wel, zowat duizend inwoners tonen zich niet akkoord met de aangekondigde sluiting. De voorgestelde alternatieven - bijpassen in de kostprijs van een zwembeurt of bussen inlassen voor de scholen- zijn ontoereikend. Er zijn geen extra zwemuren beschikbaar bij naburige zwembaden. Voor deze beslissing is geen draagvlak. Naast de online petitie zullen nog initiatieven opgestart worden om de sluiting aan te kaarten.”

Overleg met buurgemeenten

Burgemeester Karolien Damman (CD&V) diende Onraedt van antwoord. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan, hé. Dit is een bewuste keuze die overigens al in 2015 ter sprake kwam. Afgelopen zomer hebben we een heel zware investering gedaan van 55.000 euro en een haalbaarheidsstudie wees in 2015 al uit dat er voor 600.000 euro kosten gemaakt zouden moeten worden, zoals een nieuw dak en energiebesparende maatregelen. We hebben al overlegd met zwemclub De Korf opdat ze het nieuws niet op de gemeenteraad moeten horen. Deze beslissing maakt deel uit van het meerjarenplan, dat in november op de gemeenteraad wordt voorgesteld."

Te veel kosten

Sportschepen Vercooren treedt Damman bij. “We willen dat inwoners in optimale omstandigheden kunnen sporten. Maar zelfs een gerenoveerd zwembad is niet optimaal. Zelfs als we 600.000 euro spenderen aan een nieuw dak, isolatie en dergelijke, hebben we nog niet eens de binnenkant aangepakt, zoals de kleedkamers of cafetaria. Gelijkaardige dossiers in Oostkamp of Beernem leren dat hiervoor nog eens 800.000 euro nodig is. Dus: zelfs na een investering van in totaal bijna anderhalf miljoen euro blijf je met een oud gebouw achter bovenop een jaarlijks exploitatieverlies van 180.000 euro. Tegelijk kost een nieuw bad tussen de 6 en 8 miljoen euro.” Vercooren wees oppositieraadslid Onraedt erop dat er onderhandelingen lopen met de zwembaden van Roeselare, Lichtervelde, Torhout en Diksmuide over schoolzwemmen. “Er zijn wél uren beschikbaar”, zegt de schepen nog. “Terloops: op twee scholen na trekken alle andere Kortemarkse scholen al naar de buurgemeenten. Enkel de leerlingen van het MMI en De Kreke komen te voet. Ze doen er dertien minuten over, evenveel als mochten ze met de bus naar Lichtervelde gaan."

Meerjarenplan

Oppositieraadslid Mark Pollentier (N-VA) had nog een opmerking. “De sluiting van het zwembad maakt deel uit van een meerjarenplanning. Maar die moet nog in de gemeenteraad komen, hé. Wij hebben dat meerjarenplan nog niet gezien of goedgekeurd, maar de beslissing is al genomen. Vreemd.” Wouter Onraedt haalde nog eens uit. “Dus zes schepenen nemen een beslissing en de gemeenteraad heeft niks te zeggen? Waar is de democratie?” Raadslid Tim Deweerdt (Content) had het vervolgens over “achterkamerpolitiek”. Burgemeester Damman besluit: “We begrijpen dat dit geen leuke beslissing is. Maar, objectief gezien: er moest iéts gebeuren met het oog op lange termijn. We leggen ons voorstel tot de sluiting in november tijdens de bespreking van het meerjarenplan aan de raadsleden voor.”