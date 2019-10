Vrouw die onwel werd als passagier van auto dan toch overleden in ziekenhuis Bart Boterman

12u28 1 Kortemark De 86-jarige vrouw die donderdag onwel in het centrum van Kortemark als passagier van een auto, is dan toch overleden in het ziekenhuis. Het gaat om de 86-jarige Hilda Schreel uit Kortemark.

De vrouw zat naast haar schoondochter in de auto maar kreeg een hartstilstand in de Lichterveldestraat, vlakbij de Sint-Bartholomeuskerk. Enkele leerlingen van het MMI in Kortemark zagen de bestuurster van de wagen om hulp roepen, haalden het slachtoffer uit de auto en startten een reanimatie op de stoep. Daarna namen de hulpdiensten het over. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar de hulp mocht niet baten. Hilda Schreel wordt vrijdag begraven in intieme kring. Ze was de weduwe van Victor Vercaigne.