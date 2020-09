Vrouw bijt politie-inspecteur in de arm tijdens huiszoeking voor haar zoon Siebe De Voogt

15 september 2020

15u51 0 Kortemark Een 44-jarige vrouw uit Kortemark riskeert 6 maanden cel. P.D. beet in de arm van een inspecteur van de federale gerechtelijke politie (FGP) van Brugge. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking voor haar zoon.

De feiten speelden zich op 7 mei 2018 af in de woning van P.D. in Kortemark. De Brugse FGP voerde die dag een huiszoeking uit in het kader van een lopend onderzoek naar haar zoon. Bij de inval van de politie gooide de man z’n gsm naar z'n moeder. Die weigerde de telefoon af te geven. Een inspecteur probeerde het toestel af te nemen zodat de vrouw geen gegevens zou kunnen wissen, maar zij beet hem daarop in de arm. Een dokter stelde tandafdrukken vast in de arm van het slachtoffer, dat een schadevergoeding van 150 euro vordert.

Het parket wilde aanvankelijk het dossier afhandelen met een minnelijke schikking, maar die betaalde P.D. niet. Ze riskeert nu 6 maanden cel. Haar advocaat Klaas Van Dorpe drong aan op een werkstraf. “Mijn cliënte is een alleenstaande moeder en heeft drie jobs om rond te komen", pleitte hij. “Ze heeft die dag verkeerd gehandeld, maar wilde gewoon haar zoon helpen. Het is een misstap waar ze veel spijt van heeft.” Vonnis op 20 oktober.