Vrouw (29) zwaargewond na crash in gracht Mathias Mariën

15 september 2019

08u32 0 Kortemark Langs de Staatsbaan in Kortemark is vrijdagnacht omstreeks 1 uur een 29-jarige vrouw zwaargewond geraakt bij een ongeval.

De twintiger belandde met haar wagen om onduidelijke reden in de gracht en moest door de brandweer bevrijd worden. Aanvankelijk leek ze levensbedreigende verwondingen te hebben, maar het levensgevaar was uiteindelijk snel geweken. Ze ligt wel nog zwaargewond in het ziekenhuis.