Vluchtmisdrijf nadat geparkeerde wagen wordt aangereden Bart Boterman

03 februari 2020

14u38 3 Kortemark In de Zarren-Lindestraat in Zarren, deelgemeente van Kortemark, is zondagavond vluchtmisdrijf gepleegd na een aanrijding van een geparkeerde auto. De schade aan de Ford Fiesta niet min. De politie is een onderzoek gestart.

Volgens slachtoffer Wim Ronse (58) moet de aanrijding zondagavond tussen 22 en 23 uur zijn gebeurd. “We hoorden een plots hevig kabaal op straat, maar wisten niet dat het om een aanrijding ging. We zijn ook niet op straat gaan kijken. Maandagmorgen trof ik mijn auto aan deze staat”, getuigt Wim Ronse. De bumper brak af, de as van een wiel is geplooid, een voorlicht is verbrijzeld en verschillende stukken van de carrosserie zijn gebroken.

“Meteen een paar duizend euro kosten, terwijl de veroorzaker gewoonweg de vlucht nam zonder zich te melden. Het lijkt erop dat de wegpiraat de Mollestraat in is gereden, want in de bocht is ook een verkeersbord gesneuveld”, aldus Wim, die getuigen met bruikbare informatie oproept om de politie Polder te verwittigen op het nummer 051 50 00 04. Commissaris Thierry Logghe van de lokale politie Polder bevestigt dat er een onderzoek loopt.