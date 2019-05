Verkoop gestart van nieuwe verkaveling in Schoolwegel Timmy Van Assche

24 mei 2019

Kortemark In de Schoolwegel, in het centrum van Handzame, is projectontwikkelaar All-Bouw begonnen met de verkoop van zeven percelen bouwgrond.

Drie kavels zijn geschikt voor open bebouwing, vier zijn voor een halfopen bebouwing weggelegd. De kleine verkaveling is gelegen tussen de Sint-Hadrianuskerk en de bibliotheek in Handzame. Voor dit residentieel woongebied werd de Schoolwegel opnieuw aangelegd. In showroom van All-Bouw, in de Iepersestraat 181 - 185 in Roeselare, worden infomomenten ingelast op dinsdag 11 juni en donderdag 13 juni, telkens van 18 tot 20 uur, en op zaterdag 15 juni van 9 tot 12 uur.