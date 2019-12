Verhoogd aantal inbraken in voertuigen, woningen en tuinhuizen Bart Boterman

18 december 2019

11u14 74 Kortemark In Kortemark en Handzame is er de voorbije weken een verhoogd aantal inbraken in woningen, auto’s en tuinhuizen. Sinds november zou de teller zou volgens de politie Polder intussen op 20 staan.

De voorbije twee dagen zijn opnieuw drie gevallen geregistreerd. Uit een personenwagen die op een oprit in de Pastoor D. Vanhouttestraat in Edewalle stond geparkeerd, stal een dief een portefeuille. De wagen was niet slotvast en stond op de oprit. In de Huilaertstraat in Kortemark drong een inbreker dan weer binnen in een tuinhuis en maakte daar twee fietsen buit. In de de Staatsbaan in Handzame werd maandag ingebroken in een woning. Het slot aan de voordeur was geforceerd en uit de woonkamer is een portefeuille gestolen. Ook in twee niet-afgesloten wagens in de Staatsbaan werd nog ingebroken. “De feiten worden volop onderzocht. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een rondtrekkende dadergroep gaat, of om een lokale inbreker. Bij de meeste feiten waren de huizen of auto’s niet of niet goed afgesloten. Geef dieven geen kans: laat niets waardevols achter en sluit alles goed af”, reageert commissaris Geert Provoost van de lokale politie Polder.