Vergeet het ouderwetse trouwboek: in Kortemark krijgen pasgetrouwden een ‘koesterboekje’ met persoonlijke toets en gedichten Timmy Van Assche

12 juli 2020

11u21 0 Kortemark Vergeet het ietwat oubollige zwarte trouwboekje. In Kortemark krijgen pasgetrouwde koppels sinds kort een koesterboekje mee naar huis. “Hedendaags, in de nieuwe huisstijl, met gedichten van lokaal talent, en een pak persoonlijker”, zegt schepen van Burgerzaken Lynn Vermote (Open Vld).

Het trouwboekje van vroeger bevatte enkel de noodzakelijke informatie, zoals de artikels uit het burgerlijk wetboek, en liet wat ruimte voor gegevens over eventuele nakomelingen. “Het leek me een goed idee om het boekje een flinke make-over te geven en het in een jasje van 2020 te stoppen, zeker nu de gemeente ook een nieuwe huisstijl heeft”, motiveert Vermote.

Foto’s

“Daarom geven we de trouwers sinds kort een ‘koesterboekje’ mee. Daarin is er ruimte voor foto’s van het trouwfeest, van hun kinderen, van de tijd voor ze elkaar kenden en kunnen ze ook aanvullingen doen: wat ze leuk vinden aan elkaar, waarom ze voor elkaar vielen, noem maar op. Er is ook een aantal bladzijden voor wensen van ouders, familie en vrienden.”

Getuigen

Voor ze trouwen in het gemeentehuis, neemt de schepen telkens al een foto met de zogenaamde Instax-camera, zeg maar een moderne versie van de klassieke Polaroid. Dat wordt dan al meteen hun eerste trouwfoto voor in het koesterboekje. “Aangezien de huwelijksakte ook niet meer getekend wordt - alles gebeurt nu digitaal - laten we het bruidspaar en eventuele getuigen ook tekenen in hun koesterboekje”, aldus Lynn Vermote.

Kortemarkenaar Freddy Vandermeersch en Joke Wybo, opgegroeid in Kortemark en nu wonend in buurgemeente Ichtegem, zorgen voor poëtische bijdrages. “Ze geven het geheel nog net dat tikkeltje meer charme en cachet”, zegt de schepen.

Bij de introductie van de koesterboekjes moesten meteen zes exemplaren uitgedeeld worden.