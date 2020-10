Veel schade door droogkast die vuur vat: “Zo’n toestel moet je vaak genoeg reinigen” Bart Boterman

04 oktober 2020

15u26 1 Kortemark In de Ruyterhoekstraat in Zarren, bij Kortemark, is zondag rond 14 uur brand ontstaan in een wasplaats bij een woning. De schade is aanzienlijk.

De bewoners belden de hulpdiensten toen ze plots hevige rook opmerkten. Die bleek afkomstig uit de droogkast, die wellicht door een technisch defect vuur had gevat. De brandweer van Kortemark was snel ter plaatse en startte met blussen. De droogkast is uitgebrand en in de wasplaats is rook- en waterschade. De woning bleef gevrijwaard en er vielen geen gewonden.

Defecte droogkasten die vuur vatten, zijn volgens de brandweer een veel voorkomende oorzaak van brand. “Vaak worden droogkasten niet genoeg gereinigd. Wol, textiel en ander materiaal hopen zich op en doen de droogkast oververhitten”, zegt kapitein David Vanden Eynde van brandweerpost Kortemark. “Naast een goed onderhoud zijn ook rookmelders van levensbelang.”