Vandalisme en sluikstorten op kerkhoven in Kortemark: “Nul respect” Jelle Houwen

02 juli 2019

15u37 0

Inwoners van Kortemark doen hun beklag over enkele recente gevallen van vandalisme en sluikstorten op twee kerkhoven in Kortemark. Die vonden telkens de afgelopen dagen plaats. Op het kerkhof van Handzame werden enkele stenen ornamenten vernield en liep minstens een graf schade op. Daar werd de granieten plaat beschadigd. “Dit is echt ongelofelijk triest, nul respect”, klinkt het tussen de verontwaardigde reacties. “Waar gaan we naartoe als er zelfs vandalisme wordt gepleegd op een plek waar mensen hun laatste rustplaats hebben?” Op het kerkhof van Kortemark werd dan weer een geval van sluikstorten vastgesteld. Daar werden enkele vuilniszakken door onbekenden achtergelaten op het terrein van het kerkhof. Verschillende bewoners uitten hun ongenoegen en brachten de gemeente op de hoogte. Ook de politiediensten zijn op de hoogte van het incident. Er wordt een klacht bij de politie overwogen maar daarvoor moeten eerst de slachtoffers van de beschadigde graven zelf gevonden worden.