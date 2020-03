Vanaf maandag werken op kruispunt Staatsbaan en Groenestraat-Kronevoordestraat Timmy Van Assche

04 maart 2020

17u02 0 Kortemark Vanaf maandag 9 maart starten nutswerken voor de heraanleg van het kruispunt van de N35 Staatsbaan met de Groenestraat en Kronevoordestraat in Kortemark. Aansluitend volgen de wegenwerken. Het kruispunt wordt aangepast om meer ruimte te geven voor voetgangers en meer comfort te bieden voor blinden en slechtzienden. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten.

Het kruispunt N35 Staatsbaan met de Groenestraat en Kronevoordestraat krijgt nieuwe driekleurige verkeerslichten die worden uitgerust met zogenaamde rateltikkers. Ook de voetpaden worden vernieuwd en verbreed en de rijweg wordt verlegd. De voetpaden krijgen bovendien tegels voor blindengeleiding. Op maandag 9 maart starten nutswerken die worden uitgevoerd door de nutsmaatschappijen, zoals onder andere de Watergroep, waarbij er nutsleidingen worden vernieuwd of verplaatst. Aansluitend, vermoedelijk vanaf begin mei, starten vervolgens de wegenwerken waarbij het kruispunt, de rijweg en de voetpaden worden aangepast. Het einde van de werken is voorzien is tegen midden juli.

Hinder?

“Het verkeer op de N35, zowel fietsverkeer als gemotoriseerd verkeer, kan beurtelings door met behulp van driekleurige werflichten. De zijstraten Groenestraat en Kronevoordestraat zullen onderbroken zijn ter hoogte van de N35 Staatsbaan. Hiervoor is er een lokale omleiding voorzien", laat woordvoerder Veva Daniels van AWV weten.