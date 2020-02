Toeristisch magazine steekt in een nieuw jasje Timmy Van Assche

20 februari 2020

00u26 0 Kortemark De nieuwe toeristische brochure van Kortemark is klaar en ligt voor het grijpen in tal van verdeelpunten in en buiten de gemeente. Wandelen en fietsen blijven prominent aanwezig in het gevarieerde programma.

De nieuwe brochure, in pocketvorm, biedt een complete gids met een divers en verrassend aanbod aan geschiedenis, bezienswaardigheden, activiteiten, streekproducten, logies en horeca. Het aanbod voor groepsbezoeken is gevarieerd en bevat nieuwe uitstappen in Kortemark. Dagjestoeristen en verenigingen kunnen kiezen uit een uitgebreid assortiment om zo een leuke dag te beleven in Kortemark. Ook de scholen kunnen met deze pocket inspiratie opdoen om een daguitstap op een schoolreis te plannen.

Natte Broeken in het Waterland

Aandacht is er bijvoorbeeld ook voor Code Waterland. “Dat is een nieuwe fietstocht op maat van de allerkleinsten doorheen de Handzamevallei, waarbij je op elke locatie een opdrachtje uitvoert en zo geleidelijk de geheime cijfercode weet op te lossen. Ideaal voor gezinnen met kinderen. Je hoeft zelfs je fiets niet mee te brengen, want die kan je bij een plaatselijke fietsenhandelaar huren”, motiveert de dienst Toerisme. “Ben je eerder een wandelaar en ben je geboeid door het leven in de Handzamevallei, dan is de Natte Broekenroute zeker een aanrader. Stevige stapschoenen of laarzen zijn aanbevolen. Tenzij je meer interesse hebt voor de historische gebouwen en de geschiedenis van Kortemark, dan is de wandelroute ‘Tussen Kreke en Kouter’ een prima keuze.”

Inspiratie te over

Door een opvallende lay-out gebaseerd op de huisstijl, leuke adresjes en diverse activiteiten belooft deze editie naast informatie ook sprankelende inspiratie voor ieders vakantie of verblijf in Kortemark. In Kortemark kan je deze pocket vinden bij de dienst van toerisme (De Beuk, Torhoutstraat 9) of het Landschapsbelevingscentrum De Handzamevallei (Vladslostraat 9), maar ook in het gemeentehuis (Stationsstraat 68), de bibliotheek (Torhoutstraat 7) en de vier toeristische infopunten, zijnde restaurant Nele (Stationsplein 15), frituur Shelly’s (Kronevoordestraat 55), café De Zoete Inval (P. D. Vanhautestraat 17) en café Sint-Antonius (Werkenplein 2) . Ook bij de toeristische diensten in de Westhoek zal deze pocket beschikbaar zijn. De toeristische brochure is ook aan te vragen via mail: toerisme@kortemark.be of op het nummer 051/56.61.08.