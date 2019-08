Tentoonstelling rond de geschiedenis

van het woonzorgcentrum Timmy Van Assche

07 augustus 2019

14u02 1 Kortemark De jaarlijkse kermistentoonstelling, onder impuls van Kortemark Verbeeldt, focust dit jaar op de geschiedenis van het woonzorgcentrum. De expo keert terug in de tijd tot aan de godsdienstige hervormingen van Jozef II van Oostenrijk en reconstrueert zo goed mogelijk het verhaal tot aan de fusie van Godtsvelde en Huize Blijgaarde.

Kortemark Verbeeldt staat al jaren in voor de verzameling, bewaring en ontsluiting van bedreigd beeldmateriaal uit Kortemark, waarmee een stuk van het verleden van de gemeente wordt verteld. Jaarlijks worden enkele publieksactiviteiten georganiseerd rond deze oude foto’s, zoals dus ook de jaarlijkse kermistentoonstelling. De tentoonstelling is elke zaterdag en zondag te bezoeken van zaterdag 17 augustus tot en met 8 september, telkens van 14 tot 16 uur zonder begeleiding, en ook op kermismaandag 26 en kermisdonderdag 29 augustus van 14 tot 19 uur met begeleiding. Alles is gratis te zien in woonzorgcentrum Blijvelde in de Hospitaalstraat 35 in Kortemark. Kortemark Verbeeldt werkt hiervoor samen met de cultuurdienst en woonzorgcentrum Blijvelde. Meer info: 051/56.61.08 of cultuur@kortemark.be.