Supermarkt Spar opent de deuren in Handzame Timmy Van Assche

24 september 2020

15u27 0 Kortemark In Handzame opent een gloednieuwe supermarkt Spar, onderdeel van de Colruyt Group. “We willen een echt marktgevoel creëren. Zo is ons brood kraakvers en maken we tijd voor een praatje met de buurtbewoners.”

Versheid en kwaliteit naar Handzame brengen, dat is de missie van uitbaters Jens van Landeghem en Delphine Devadder. Met een winkel van zo’n 780 vierkante meter moet dat zeker lukken. Spar Handzame ligt op de Staatsbaan, een uitgekiende locatie voor buurtbewoners en passanten. “In de nabijheid liggen een aantal bedrijven en er is heel wat passage op de baan tussen Diksmuide en Kortemark”, zegt Jens.

Marktgevoel

Spar Handzame ziet er fris en modern uit, de nadruk ligt op de versafdeling. “We wilden een echt marktgevoel creëren”, gaat Jens door. “De bakkerij is een echt paradepaardje. Het deeg wordt bij sluitingstijd gekneed en gaat dan een rijskast in. ’s Morgens beginnen we dan met afbakken en zo kunnen we onze klanten kraakvers brood aanbieden. Hier dus geen diepvriesbrood. In de kaas- en charcuterieafdeling is het ook versheid troef. Alle producten worden nog ter plaatse versneden. Dat laat ruimte voor een gezellig praatje onder buurtbewoners.”

Korte keten

Spar Handzame vindt lokale verankering belangrijk, zo stellen de uitbars. “In de nieuwe winkel zijn dertien werknemers uit de eigen streek actief. Voor het assortiment trekken we ook de lokale kaart, zoals bijvoorbeeld het uitzonderlijk lekker varkensvlees van leverancier Van Nieuwenhuyse uit Kortemark.” Verder is er ook een traiteurafdeling met huisgemaakte specialiteiten als stoofvlees, balletjes in tomatensaus en vol-au-vent met zalm. De opening van de nieuwe winkel gaat met een opvallende actie gepaard. Tot en met zaterdag hebben alle klanten elk uur de kans om hun aankopen terug te winnen. Spar Handzame is open op maandag van 12 tot 19 uur, van dinsdag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur, en zondag van 8 tot 12 uur.