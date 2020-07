Strengere straf voor doodrijder Charlotte (18) nadat parket beroep aantekende, ouders opgelucht: “Eindelijk kunnen we gerechtelijk hoofdstuk afronden”

Kortemark

De doodrijder van Charlotte Gysel (18) heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij werd veroordeeld tot een levenslang rijverbod en vijf jaar gevangenisstraf waarvan vier jaar effectief. Voor de politierechtbank kreeg Andriy P. (40) voor die feiten in eerste aanleg zeven jaar rijverbod, drie jaar alcoholslot en vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Het parket ging echter in beroep . Voor de ouders van Charlotte betekent de uitspraak eindelijk het einde van het gerechtelijk luik. “Al blijft vijf jaar te weinig voor wat hij onze dochter en familie heeft aangedaan.”