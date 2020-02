Stevige nawee van storm Ciara: rukwinden blazen 220 zonnepanelen van bedrijfsgebouw LSI & BBO

11 februari 2020

02u16

Bron: LSI 78 Kortemark In de Hoogledestraat in Kortemark hebben rukwinden tot 100 kilometer per uur maandagavond zo’n 220 zonnepanelen van het dak van baksteenproducent Wienerberger geblazen. De vallende zonnepanelen beschadigden het dak van twee huizen, een metaalconstructiebedrijf en zes auto’s. Er vielen geen gewonden, maar de schade is enorm.

Het was rond 22 uur toen de brandweer van Kortemark werd opgeroepen omdat de zonnepanelen op het dak van de Wienerbergerfabriek naar beneden vielen. Snel werd duidelijk dat er versterking nodig was. De zonnepanelen vlogen tientallen meters in het rond en sloegen gaten in de daken van twee nabijgelegen huizen en de loods van het metaalconstructiebedrijf van Wim Vervenne. Ook vijf auto’s van werknemers van Wienerberger en één auto van een bewoner raakten beschadigd. In totaal zijn zo’n 25 brandweermannen vier uur in de weer geweest om de zonnepanelen op te ruimen, de loszittende exemplaren weg te nemen en de overige te beveiligen. De brandweer kon gebruik maken van de ladderwagen uit Houthulst en het RED-team van Diksmuide.

Helft zonnepark verloren

Volgens Bart Brodelet van Wienerberger is de helft zonnepanelenpark losgerukt en verloren, zo'n 220 stuks. Daarnaast zijn ook andere stukken uit het dak losgerukt door de wind. “Zolang het niet regent, kunnen we verder produceren. Op korte termijn moet het dak van de fabriek voor handvormstenen opnieuw water- en winddicht gemaakt worden. Later zal het dak sowieso volledig vernieuwd moeten worden. We zijn opgelucht dat niemand gewond raakte”, aldus de plant manager van Wienerberger in Kortemark. Het zonnepark is eigendom van groenestroomproducent Eneco en wordt ook door hen geëxploiteerd.

Schade- en oorzakenrapport

“Er is een expert aangesteld om een schaderapport en oorzakenrapport op te stellen. Voorlopig is het veel te vroeg om de schade te ramen. Onze eerste bekommernis was het veiligstellen van de site. Onze ploegen zijn maandagnacht de hele tijd ter plaatse geweest om samen met de brandweer zonnepanelen op te ruimen. De schade is groot. Dinsdag ging de opkuis verder”, zegt Mark Van Hamme, woordvoerder van Eneco. Dat het een dure aangelegenheid zal worden, dat is zeker. Naast de kapotte zonnepanelen, het beschadigde dak van Wienerberger en de zes auto’s, zijn ook twee huizen en een loods beschadigd.

Regen van zonnepanelen

Het gaat om de loods van metaalconstructeur Wim Vervenne. “Ik dacht eerst dat mijn eigen zonnepanelen naar beneden gekomen waren, maar de mijne zijn veel groter. Sommige zonnepanelen doorboorden het dak van mijn loods en lagen zelfs binnen. Ik ben al blij dat er geen gewonden zijn gevallen, maar dit wil ik niet meer meemaken. Het regende letterlijk zonnepanelen. Enorm gevaarlijk”, zegt Wim. Zijn activiteiten kunnen wel nog doorgaan. De woning naast zijn loods verhuurt hij. “Er zijn verschillende gaten in het dak en een raam sneuvelde. Ook de wagen van de bewoners raakte beschadigd.”

Rendez-voushotel

Ook luxekamerverhuur The New Villa van Peter Bouckaert, zeg maar een rendez-voushotel, raakte beschadigd. “In het dak zijn enkele grote gaten geboord. De rondvliegende zonnepanelen waren precies messen. Ook mijn houten omheiningen sneuvelden. Het zal een verzekeringskwestie worden", aldus Bouckaert. Of een constructiefout de reden is dat de zonnepanelen loskwamen, zal moeten blijken uit het expertenverslag.