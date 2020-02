Stevige nawee van storm Ciara: rukwinden blazen 200 zonnepanelen van bedrijfsgebouw LSI

11 februari 2020

02u16

Bron: LSI 78 Kortemark In Kortemark hebben rukwinden maandagavond tijdens een forse buienlijn rond 22 uur zo’n 200 zonnepanelen van het dak van baksteenproducent Wienerberger geblazen. De vallende zonnepanelen beschadigden het dak van twee woningen, een metaalconstructiebedrijf en een auto. Zo’n 3 kilometer verderop in Gits (Hooglede) gingen enkele vierkante meters golfplaten van het dak van een loods de lucht in. In Beitem (Roeselare) is tijdens die buienlijn een piekwind van 101 kilometer per uur gemeten.

De naweeën van de storm Ciara zorgden maandagavond dus nog voor schade en opnieuw enkele tientallen schademeldingen in Zuid-en Midden-West-Vlaanderen. Rond 22 uur trok een felle buienlijn over van west naar oost. Volgens amateurweerman Meteo Ward was er mogelijk sprake van een windsprong, waarbij de wind plots van richting verandert. Zo’n windsprong kan met felle rukwinden gepaard gaan.

Wagen beschadigd

De zwaarste schade viel langs de Hoogledestraat in Kortemark te noteren. Zo’n 200 zonnepanelen werden van het dak van baksteenfabrikant Wienerberger geblazen. De panelen vlogen tientallen meters in het rond en sloegen gaten in de daken van twee nabijgelegen woningen en het metaalconstructiebedrijf van Wim Vervenne. “Vlakbij verhuur ik een woning”, vertelt hij. “Die liep schade op aan het dak. Er sneuvelde ook een raam. Ook de wagen van die bewoners raakte beschadigd. Op het dak van mijn bedrijf zijn verschillende lichtstraten vernield.”

Ook de woning voor kamerverhuur The New Villa van Peter Bouckaert raakte beschadigd. “In het dak zijn enkele grote gaten geboord door de rondvliegende zonnepanelen”, weet hij. “Er sneuvelden ook houten omheiningen.” “Volgens buurtbewoners waren er enkele korte, felle rukwinden. Een stevige nawee van Ciara”, aldus kapitein David Vanden Eynde van de brandweerpost Kortemark. Zij kregen versterking van het brandweerkorps van Diksmuide om alle zonnepanelen van het dak van de baksteenproducent te halen.

In de Noordabeelstraat in Gits (Hooglede) gingen golfplaten ongeveer tegelijkertijd van het dak van een loods. De platen vlogen honderden meters door de lucht en kwamen op elektriciteitskabels en in een veld terecht. Steunbalken boorden zich zelfs in het veld. Netwerkbeheerder Fluvius moest ter plaatse komen om de kabels te herstellen.

Tijdens de felle buienlijn haalden de rukwinden in de provincie zowel in Beitem als in Zeebrugge 101 km/u. Net over de grens met Frankrijk in Duinkerke werd zelfs 126 km/u gemeten. Elders in West-Vlaanderen haalden de windsnelheden zo’n 80 tot 90 kilometer per uur.