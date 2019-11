Stef Kamil Carlens komt tweede plaat en bekend werk voorstellen in tabaksfabriek TVA

12 november 2019

14u14 0 Kortemark Op vrijdag 28 februari 2020 om 20.30 uur komt Stef Kamil Carlens naar Kortemark in het kader van de Witlofsessies.

Stef Kamil Carlens kende zijn grote doorbraak bij dEUS en ontpopte daaruit zijn eigen succesvolle projecten Zita Swoon en Moondog Jr. In 2017 bracht hij voor het eerst een album uit onder zijn eigen naam, ‘Stuck In Status Quo’. Een plaat die meteen op heel wat mooie kritieken kon rekenen met vier sterren en lovende recensies. Onlangs verscheen zijn tweede album, ‘Making Sense Of Infinity’. Live laat hij zich omringen door zeven instrumenten die hij op een opmerkelijke solomanier vaak tegelijkertijd bespeelt. Zowel oud als nieuw werk passeert de revue, reikend van melancholie tot superfunky.

Dit zittend concert kadert binnen Witlofsessies, een concertreeks van eigenzinnige artiesten op plekken met een ziel door de cultuurdienst en de vzw Witlof. Het concert vindt plaats in de tabaksfabriek No 253 in de Kronevoordestraat 21 in Handzame waar onder meer de J. Cortès sigaren gerold worden. Tickets kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar via www.witlofsessies.be en www.facebook.com/witlofsessies.