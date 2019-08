Stationsproject De Stoasje bestaat anderhalf jaar en viert feest Timmy Van Assche

26 augustus 2019

12u41 0 Kortemark Op zondag 1 september bestaat het project ‘stationshub De Stoasje’ al anderhalf jaar. Deze verjaardag wordt nadrukkelijk gevierd.

Het inclusieproject De Stoasje is een unieke samenwerking tussen Sociaal Huis van Kortemark, Sint-Jan de Deo uit Handzame en Tordale in Torhout. “De werking in De Stoasje is ondertussen al anderhalf jaar jong. Bovendien bestaat ook onze partner Tordale 50 jaar”, zegt Ann Sap van het Sociaal Huis. “Op zondag 1 september om 14 uur in volgt in De Stoasje op het Stationsplein 2 een officieel moment. De drie partners van ons project komen aan het woord en vervolgens knipt schepen Christine Logghe (CD&V) het lint door. Doorlopend tot 17 uur kan je genieten van een drankje en een hapje en een voorstelling van de activiteiten die plaatsvinden in De Stoasje.”