Stapel houtafval vat vuur bij houtbedrijf, brandweer heeft incident snel onder controle Bart Boterman

18 mei 2020

19u09 0 Kortemark Bij houthandel Debeuckelaere Gebroeders in de Amersveldestraat in Kortemark brak maandag rond 16 uur brand uit op de koer. Een stapel houtafval vatte om ongekende reden vuur.

De brandweer van Kortemark snelde ter plaatse en riep meteen de versterking in van de tankwagen van de post Diksmuide, aangezien het om een houthandel ging en een tekort aan bluswater niet mocht voorvallen. De brandweer liet de stapel hout uiteen halen met een bulldozer omdat de vuurhaard zich in de kern bevond. Volgens brandweerkapitein David Van Den Eynde was de situatie uiteindelijk snel onder controle. Na drie kwartier konden de pompiers terugkeren naar de kazerne.