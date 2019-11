Spoorwegdrama na 45 jaar herdacht TVA

12 november 2019

18u14 0 Kortemark Het is exact 45 jaar geleden dat zich in Kortemark één van de grootste verkeersdrama’s afspeelde. Zo’n twintig personen herdachten de vreselijke gebeurtenis in de Krekebeekstraat.

Een schoolbus van het Torhoutse Sint-Jozefsinstituut stopt ‘s ochtends op 12 november 1974 aan de spooroverweg aan de Staatsbaan. Nadat de trein vanuit Adinkerke gepasseerd is, trekt chauffeur Leon Eecklo op. Een tweede trein duikt echter op en boort zich in de bus. De tol is enorm zwaar. De chauffeur, begeleider Florent Decloedt en de leerlingen Stefaan Crevits (10), Werner Deceuninck (10) en de broertjes Patrick (9) en Freddy (10) Dehaese sterven. De zware tol geldt tot op vandaag als één van de grootste drama’s die zich in Groot-Kortemark hebben afgespeeld. Twee jaar terug werd een nieuwe gedenkplaat ingehuldigd door de Torhoutse scholengroep Sint-Rembert. Ook vandaag nog blijven de nabestaanden terugdenken aan hun geliefden. Een twintigtal personen kwamen samen in de Krekebekestraat en legden vervolgens bloemen neer.