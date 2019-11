Spooroverweg in Zarren en Handzame drie dagen dicht door werkzaamheden Timmy Van Assche

14u13 0 Kortemark Spoorwegbeheerder Infrabel zal werken uitvoeren aan het spoor in Kortemark.

Dat zorgt ervoor dat de spooroverweg in de Zarrenstraat in deelgemeente Zarren afgesloten is van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 november. Vervolgens is ook de spooroverweg in de Aarsdamstraat in Handzame afgesloten van donderdag 21 tot en met zaterdag 23 november. In beide gevallen wordt er in een omleiding voorzien. Uit veiligheidsoverwegingen voert Infrabel deze werken vooral ‘s nachts uit.